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Нова функція Facebook дозволить видаляти відправлені помилкові повідомлення

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Нова функція Facebook Messenger - фото 1
Нова функція Facebook Messenger / qled

Facebook Messenger скоро дозволить вам видаляти надіслані повідомлення впродовж 10 хвилин після того, як ви їх відправили.

Як зазначено у примітках до випуску версії 191.0 клієнта iOS Messenger, функція з'явиться "скоро".

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"Скоро: Видалення повідомлення після його відправлення. Якщо ви випадково відправили помилкове фото або недостовірну інформацію, ви зможете легко виправити ситуацію, видаливши повідомлення впродовж 10 хвилин після його відправлення", – йдеться в повідомленні.

Скоро ви зможете видаляти відправлені помилкові повідомлення - фото 287372
Скоро ви зможете видаляти відправлені помилкові повідомлення

Як повідомляється, у порівнянні з месенджером WhatsApp, який дає на видалення повідомлення годину, 10 хвилин – це небагато. Але все одно краще, ніж зберегти помилку навіки.

Зараз у Messenger є функція "Видалити", однак вона видаляє повідомлення, мультимедійні файли та листування лише у одного користувача, у другого учасника листування ці дані зберігаються.

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Джерело: theverge
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