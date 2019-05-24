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Представлено бюджетник Redmi 7A: вражаюча автономність і добротне залізо

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Ціна Redmi 7A поки не озвучується - фото 1
Ціна Redmi 7A поки не озвучується

Незадовго до очікуваної презентації флагманського смартфона K20 бренд Redmi розширив асортимент бюджетних моделей і анонсував новинку під назвою Redmi 7A. Апарат отримав восьмиядерний процесор Snapdragon, акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Новинка отримала 5,45-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ і співвідношенням сторін 18: 9 без вирізів і отворів – модуль селфі-камери, датчики та розмовний динамік розмістили у рамці над екраном. Корпус смартфона виконаний з полікарбонату з покриттям P2i, яке захищає від бризок.

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Redmi 7A побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 439 з максимальною частотою 1,95 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті, в залежності від конфігурації, складає 2 або 3 ГБ, вбудованого накопичувача – 16 і 32 ГБ відповідно. За автономність пристрою відповідає акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 10 Вт.

Redmi 7A отримав процесор Snapdragon 439 - фото 329864

Основна камера представлена ​​єдиним 13-мегапіксельним модулем на задній кришці. Фронталка оснащена сенсором з роздільною здатністю 5 Мп і підтримує функцію розпізнавання обличчя для розблокування екрану. Працює смартфон на базі ​​Android 9.0 Pie з фірмовою надбудовою MIUI 10.

Технічні характеристики Redmi 7A:

  • Дисплей: IPS, 5,45 ", 1440x720, 18: 9, 2,5D
  • Чипсет: Snapdragon 439 (4 x 1,95 ГГц + 4 x 1,45 ГГц), Adreno 505 GPU
  • Оперативна пам'ять: 3/4 ГБ
  • Вбудована пам'ять: 16/32 ГБ
  • Основна камера: 13 Мп, PDAF
  • Фронтальна камера: 5 Мп
  • Акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка потужністю 10 Вт
  • Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS
  • Додатково: FM-радіо, захист від бризок за стандартом P2i
  • Габарити: 146,3 x 70,41 x 9,55 мм
  • Вага: 150 грамів
За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг - фото 329865

Redmi 7A буде випускатися в чорному і червоному кольорах корпусу. Дата початку продажів і ціна бюджетної новинки будуть оголошені 28 травня.

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Джерело: fonearena
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