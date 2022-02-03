Представлено безпілотну Toyota Supra: дивіться, як вона справляється з дрифтом

Учені з дослідницького інституту Toyota (Toyota Research Institute, TRI) навчили автономну Supra дрифту. Автомобіль здатний без участі водія проходити складні ділянки штучної траси, за секунду змінювати кут ковзання та прораховувати траєкторію руху у міру надходження нових даних вимірів.

У роботі над машиною дослідникам допомагав один із провідних дрифтерів Японії Кен Гусі, фахівці ательє GReddy та співробітники лабораторії Dynamic Design Стенфордського університету. Дивіться на відео, як спорткар справляється з поставленою перед ним задачею.

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Торік TRI та лабораторія Dynamic Design Стенфордського університету оголосили про наукову кооперацію в галузі розробки нових систем активної безпеки та безпілотників, здатних у тому числі ухилятися від перешкод на слизькій дорозі. Представлена ​​сьогодні технологія – ще один крок у цьому напрямі. Вона називається нелінійною системою управління з прогнозуючою моделлю (Nonlinear Model Predictive Control, NMPC), і у своїй роботі використовує так званий алгоритм з горизонтом, що віддаляється.

У NMPC послідовність дій прогнозується з урахуванням динаміки системи певному часовому інтервалі. Кожну 1/20 секунди спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту обчислює нову траєкторію руху, забезпечуючи безшовний перехід від дрифту до звичайної їзди та назад. Координати автомобіля визначають за допомогою інерційної навігації та двох GNSS-антен. Комп'ютер у Supra керує рулем, педаллю газу, зчепленням, секвентальною коробкою передач і гальмами на кожному колесі.

Тестові заїзди автономної Supra пройшли на автодромі "Тандерхілл Рейсуей Парк" у Каліфорнії. Причому купе допрацювали за образом машин для Formula Drift – це необхідно для збору й аналізу даних з професійними пілотами. За словами TRI, вони вже тісно співпрацюють з інженерами Toyota Motor Corporation з Японії та обговорюють можливість впровадження "дрифт-архітектури" у майбутні моделі.

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