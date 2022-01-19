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Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки

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Безпілотний автомобіль має зовнішню подушку безпеки - фото 1
Безпілотний автомобіль має зовнішню подушку безпеки

Американська компанія Nuro, створена двома інженерами-вихідцями з Google, представила вже третє покоління фургончика, що вміє доставляти товари без водія. Крім низки покращень, зі зміною генерації він отримав ще й великий зовнішній ейрбег, покликаним підвищити безпеку пішоходів.

Крім цього, у Nuro з'явився новий партнер – китайська BYD, яка, ймовірно, доклала руку до модернізації "начинки". Про це розповідає видання Motor.

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Nuro вже керує автопарком з автономних постачальників, які працюють на Південному Заході США. Третя версія фургончика здатна перевозити до 380 кілограмів вантажу – вдвічі більше, ніж попереднє покоління під індексом R2. Крім цього, жодних подробиць про технічний апгрейд Nuro не розкрила.

Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки - фото 492861
Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки - фото 492866

У довжину автомобіль досягає близько трьох метрів, а в кузов інтегровані два 765-літрові відсіки, для яких передбачені окремі модулі для теплого або холодного транспортування. Попри велике скло спереду, для людини всередині немає місця – навіть для водія, що страхує.

Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки - фото 492862
Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки - фото 492864
Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки - фото 492863

Що стосується найочевиднішого нововведення – зовнішньої подушки безпеки – то, судячи з рендерів, це звичайна (нехай дуже велика) надувна подушка, яка повинна спрацьовувати при зіткненні. Роботів-доставників з новим обладнанням запустять у виробництво до кінця року, після чого заступлять на службу в автопарки фірм, які вже зараз використовують Nuro. Серед них, наприклад, служба доставки FedEx і мережа магазинів 7Eleven.

Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки - фото 492865
Представлено безпілотний фургон Nuro з зовнішньою подушкою безпеки - фото 492867

Nuro з'явилася у 2016 році як стартап, заснований двома екс-інженерами Google. Вони працювали на проєкт безпілотного автомобіля, який побачить світ під маркою Waymo. Він буде автономним таксі, дизайн і проєктування якого візьме на себе "дочка" Geely – Zeekr.

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