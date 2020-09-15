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Новий iPhone 12 Pro показали на шпигунському відео

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iPhone 12 Pro - фото 1
iPhone 12 Pro / ixbt

У мережі з'явилося шпигунське відео, на якому імовірно показана задня частина корпусу старшої версії iPhone 12 Pro.

Цей неофіційний ролик підтверджує дані, які були отримані під час попередніх витоків інформації. З високою ймовірністю, саме так буде виглядати задня частина серійного iPhone 12 Pro.

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Зокрема, відео підтверджує повернення до прямокутної форми з плоскими гранями часів iPhone 4 і 5 (у нових планшетів iPad Pro, як відомо, така ж форма корпусу), а також збереження впізнаваного квадратного блоку основної камери, але з одною важливою зміною. У блоці, крім трьох великих отворів під звичайні модулі камери, одного меншого отвору для спалаху, і маленького отвору справа під мікрофон, з'явився ще один знизу, який імовірно призначений під сканер LiDAR.

Крім того, на відео помітний кільцевий модуль нової системи бездротової зарядки з магнітним позиціюванням, що нібито складається з 36 магнітів.

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Джерело: twitter
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