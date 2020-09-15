Новий iPhone 12 Pro показали на шпигунському відео

У мережі з'явилося шпигунське відео, на якому імовірно показана задня частина корпусу старшої версії iPhone 12 Pro.

Цей неофіційний ролик підтверджує дані, які були отримані під час попередніх витоків інформації. З високою ймовірністю, саме так буде виглядати задня частина серійного iPhone 12 Pro.

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Зокрема, відео підтверджує повернення до прямокутної форми з плоскими гранями часів iPhone 4 і 5 (у нових планшетів iPad Pro, як відомо, така ж форма корпусу), а також збереження впізнаваного квадратного блоку основної камери, але з одною важливою зміною. У блоці, крім трьох великих отворів під звичайні модулі камери, одного меншого отвору для спалаху, і маленького отвору справа під мікрофон, з'явився ще один знизу, який імовірно призначений під сканер LiDAR.

Крім того, на відео помітний кільцевий модуль нової системи бездротової зарядки з магнітним позиціюванням, що нібито складається з 36 магнітів.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

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