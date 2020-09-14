Експерти радять не купувати iPhone 11: названа причина

Напередодні виходу нових флагманських пристроїв в Apple є практика знижувати ціни на свої минулі гаджети річної давності. Тож зараз варто потерпіти з покупкою iPhone 11 і почекати жовтня, коли компанія представить iPhone 12.

Після старту продажів нової серії iPhone 12, старі iPhone 11 і iPhone SE (2020) впадуть у ціні.

Компанія JPMorgan Chase провела опитування дослідників, які розповіли, що продажі iPhone в цілому зараз падають, особливо продажі iPhone 11 і iPhone SE (2020). Експерти очікують, що після виходу iPhone 12 вартість старих моделей значно впаде.

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Опитування також показало, що багато користувачів, які планують купити iPhone, беруть паузу. Це пов'язано з тим, що люди відкладають гроші і чекають новий телефон. Іншими словами, вони хочуть побачити, на що схожий iPhone 12, а потім вирішити, купувати стару модель дорожче або нову, але дешевше.

iPhone 12

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