Представлений великий семимісний Cadillac XT6

Американський бренд Cadillac представив в Детройті нову модель – XT6.

Новий кросовер Cadillac XT6 – перший відступ від дизайнерської мови марки, створеної двадцять років тому під керівництвом Кіпа Васенка: замість вертикальних фар тепер горизонтальні світлодіодні прожектори. Хоча вертикальна оптика збереглася – у вигляді ходових вогнів з вбудованими "протитуманками".

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Cadillac XT6 – дійсно великий автомобіль: від бампера до бампера у нього 5050 міліметрів. Тобто в довжину він майже на 20 сантиметрів більший, за Toyota Highlander, і приблизно відповідає Audi Q7 або Volkswagen Teramont.

В основі XT6 лежить та ж платформа C1XX, але зі збільшеною до 2863 міліметрів колісною базою. Двигун встановлений поперечно, і в базовій комплектації призводить передню вісь. Опціонально доступна система підключення задніх коліс фірми GKN. Передня підвіска виконана на стійках Macpherson, ззаду – багатоважільна схема.

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