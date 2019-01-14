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Дизайн нової Mercedes-Benz показали на рендерах

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Новинка отримає квадратну форму - фото 1
Новинка отримає квадратну форму / micetimes

Цю новинку Mercedes-Benz презентують влітку цього року.

За попередньою інформацією, новий Mercedes-Benz GLB-Class побудують на платформі MFA2 від A-Class.

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Новинка отримає квадратну форму і збільшений дорожній просвіт. Очікується, що прем'єра кросовера відбудеться вже влітку цього року. На рендері, який був опублікований в мережі можна відзначити, що екстер'єр моделі має значну схожість з кросовером GLK-Class. Також повідомляють, що багато елементів внутрішнього оформлення новинки будуть запозичені у B-Class.

На думку експертів, кросовер оснастять 2,0-турбованим силовим агрегатом продуктивністю 188 кінських сил. Також покупцям запропонують версії з 1,4-літровим турбованим мотором або 1,5-літровим дизелем від Renault-Nissan.

Дизайн нової Mercedes-Benz показали на рендерах - фото 300839
Дизайн нової Mercedes-Benz показали на рендерах

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Джерело: micetimes
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