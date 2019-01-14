На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дизайн нової Mercedes-Benz показали на рендерах
-
- 3
Цю новинку Mercedes-Benz презентують влітку цього року.
За попередньою інформацією, новий Mercedes-Benz GLB-Class побудують на платформі MFA2 від A-Class.
І ще: Toyota показала в Токіо гоночну GR Supra Super GT
Новинка отримає квадратну форму і збільшений дорожній просвіт. Очікується, що прем'єра кросовера відбудеться вже влітку цього року. На рендері, який був опублікований в мережі можна відзначити, що екстер'єр моделі має значну схожість з кросовером GLK-Class. Також повідомляють, що багато елементів внутрішнього оформлення новинки будуть запозичені у B-Class.
На думку експертів, кросовер оснастять 2,0-турбованим силовим агрегатом продуктивністю 188 кінських сил. Також покупцям запропонують версії з 1,4-літровим турбованим мотором або 1,5-літровим дизелем від Renault-Nissan.
Читайте також: Toyota відродила легендарну спортивну версію седана Mark X
-
07:16Дизайн нової Mercedes-Benz показали на рендерах
- 13 січня
-
21:59Надя Дорофєєва показала екстремальні розваги на відпочинку у Дубаї
-
21:27У мережі з'явилося відео першого заїзду ексклюзивного авто від Toyota
-
20:50Названо найкращі міста для здорового відпочинку
-
20:20У США придумали "розумний" візок замість каси у супермаркеті
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:54Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7
-
19:37Кохання всього життя Мерк'юрі отримала шалену суму від прокату "Богемної рапсодії"
-
19:24Влад Яма показав знімки романтичного відпочинку
-
19:13В Індії побудували рекордно великий будинок незвичайної форми
-
18:51Тоттенхем запросив за свою зірку космічні гроші
-
18:40"Розумні" годинники будуть заряджатися від тіла людини
-
18:22Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
-
18:12Чемпіонка тайського боксу розбурхала мережу яскравими знімками з відпочинку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:55Названі найкращі смачні продукти для довголіття
-
17:39Шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб
-
17:22Джамала вразила спокусливим знімком у купальнику
-
17:10Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
-
16:55Як мавпи в Японії реагують на сніг: кумедне відео
-
16:32Лідер Баварії змінився до невпізнання: ви здивуєтеся
-
16:13Xiaomi назвала смартфони, які оновлять до прошивки MIUI 11
-
15:48Науковці назвали 5 вагомих причин спати голяка
-
15:21Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
-
15:00Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
- 13 січня
-
20:50Названо найкращі міста для здорового відпочинку
-
18:22Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
-
17:10Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
-
15:21Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
-
12:31Популярні пісні: плейлист нової музики січня
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 13 січня
- 12 січня
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
17:27Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
-
16:36Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім
-
12:16Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують
-
10:29Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня
-
08:15Точний прогноз погоди в Україні 12 січня
- 11 січня
-
21:39Як правильно вибрати зубну щітку дитині
-
19:09Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння
-
17:15Як вивести сіль із взуття: практичні поради
-
13:43Пишуть колишнім і ображаються через відсутність емодзі: 2018 рік у Viber очима українців
-
12:00ТОП 10 серіалів, які точно сподобаються шанувальникам Друзів
-
11:28Сніг та посилення вітру: погода в Україні 12-13 січня
-
07:33Скільки суперкарів Ferrari зареєстровано в Україні
- 10 січня
-
20:15Тіна Кароль викликала фурор у мережі новим пікантним знімком
-
17:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
-
15:05Музичні відкриття 2018: нові імена в українському шоу-бізнесі, які варті уваги
-
12:005 затишних книг, які зігріють вас взимку
-
09:31Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу