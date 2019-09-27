Представлений телефон для тих, хто втомився від сучасних смартфонів

Співзасновник студії CD Projekt RED, відомої як розробник серії ігор Відьмак, створив мінімалістичний телефон Mudita Pure.

Це пристрій для тих, хто втомився від сучасних смартфонів і інтернету.

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У нього немає кольорового дисплея, замість цього встановлено маленький екран E-Ink (як у електронних книг). Керувати телефоном доведеться кнопками. Корпус у нього білий і дуже простий. В принципі, сказати про зовнішність Mudita Pure більше нічого.

Можливостями похвалитися він теж не може. Пристрій здатний тільки дзвонити і відправляти повідомлення. Є ще калькулятор, календар, замітки, будильник, музичний плеєр і, увага, додаток для медитації. На одній зарядці телефон проживе два тижні. Попори те, що пристрій максимально простий, коштує він недешево: 258 доларів США. Мабуть, платимо за ідею. На Kickstarter проєкт Mudita Phone вже зібрав заплановану суму. Першим власникам він має прийти в квітні 2020 року.

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