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Представлений телефон для тих, хто втомився від сучасних смартфонів

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Mudita Pure - фото 1
Mudita Pure / gizmodo

Співзасновник студії CD Projekt RED, відомої як розробник серії ігор Відьмак, створив мінімалістичний телефон Mudita Pure.

Це пристрій для тих, хто втомився від сучасних смартфонів і інтернету.

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У нього немає кольорового дисплея, замість цього встановлено маленький екран E-Ink (як у електронних книг). Керувати телефоном доведеться кнопками. Корпус у нього білий і дуже простий. В принципі, сказати про зовнішність Mudita Pure більше нічого.

Можливостями похвалитися він теж не може. Пристрій здатний тільки дзвонити і відправляти повідомлення. Є ще калькулятор, календар, замітки, будильник, музичний плеєр і, увага, додаток для медитації. На одній зарядці телефон проживе два тижні. Попори те, що пристрій максимально простий, коштує він недешево: 258 доларів США. Мабуть, платимо за ідею. На Kickstarter проєкт Mudita Phone вже зібрав заплановану суму. Першим власникам він має прийти в квітні 2020 року.

Представлений телефон для тих, хто втомився від сучасних смартфонів - фото 358002

Представлений телефон для тих, хто втомився від сучасних смартфонів - фото 358003

Представлений телефон для тих, хто втомився від сучасних смартфонів - фото 358004

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Джерело: gizmodo
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