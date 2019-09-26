Названо перші смартфони, які оновляться до Android 10 (Go edition)

Разом з анонсом нової операційної системи Android 10 (Go edition), розробленої спеціально для бюджетних смартфонів, компанія Google оголосила список моделей, які отримають оновлення. До нього потрапило кілька популярних моделей, у тому числі від Samsung, Nokia і Xiaomi.

Згідно з інформацією на сайті Google, апдейт до Android 10 (Go edition) отримають Tecno Sparc 2, Samsung Galaxy A2 Core, Redmi Go, Itel s15, Nokia 1, Safaricom Neon Storm і Mobicel Astro. Багато з цих апаратів невідомі в Україні. Ймовірно, список пристроїв до оновлення буде розширюватися.

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За запевненням Google, додатки в Android 10 (Go edition) стали запускатися на 10% швидше, ніж в Android 9 Pie (Go edition). Серед інших змін вказується нове шифрування даних і оновлення встановлених Go-додатків.

Google також оголосила, що перші пристрої з Android 10 (Go edition) "з коробки" з'являться вже цієї осені.

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