Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Названо перші смартфони, які оновляться до Android 10 (Go edition)

  • 35
Ці смартфони отримають Android 10 - фото 1
Ці смартфони отримають Android 10

Разом з анонсом нової операційної системи Android 10 (Go edition), розробленої спеціально для бюджетних смартфонів, компанія Google оголосила список моделей, які отримають оновлення. До нього потрапило кілька популярних моделей, у тому числі від Samsung, Nokia і Xiaomi.

Згідно з інформацією на сайті Google, апдейт до Android 10 (Go edition) отримають Tecno Sparc 2, Samsung Galaxy A2 Core, Redmi Go, Itel s15, Nokia 1, Safaricom Neon Storm і Mobicel Astro. Багато з цих апаратів невідомі в Україні. Ймовірно, список пристроїв до оновлення буде розширюватися.

І ще: Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу

Названо перші смартфони, які оновляться до Android 10 (Go edition) - фото 357641

За запевненням Google, додатки в Android 10 (Go edition) стали запускатися на 10% швидше, ніж в Android 9 Pie (Go edition). Серед інших змін вказується нове шифрування даних і оновлення встановлених Go-додатків.

Названо перші смартфони, які оновляться до Android 10 (Go edition) - фото 357640

Google також оголосила, що перші пристрої з Android 10 (Go edition) "з коробки" з'являться вже цієї осені.

Читайте також: HUAWEI розповіла про роботу найдивовижнішої функції Mate 30 Pro

Джерело: Google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • Вчора, 13:15
  • 622
Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
  • 23 вересня, 18:21
  • 601
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1779883
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони