Представлений седан Toyota Corolla нового покоління

Новинку від Toyota показали у США / motor

Компанія Toyota представила седан Corolla нового покоління для американського ринку. Новинка переїхала на платформу TNGA, отримала нову зовнішність, дволітровий двигун сімейства Dynamic Force і варіатор Dynamic-Shift CVT зі "стартовою передачею".

У порівнянні з седаном попереднього покоління нова Corolla стала ширшою. Змінилася довжина звисів: передній зробили коротшим, а от задній, навпаки, трохи розтягнули. Незначно зменшилася висота машини. Вперше для моделі запропоновані 18-дюймові колеса, хоча у початковій версії седан комплектується сталевими 16-дюймовими дисками.

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Нова Toyota Corolla / motor

Нова Toyota Corolla / motor

Архітектура салону нової Toyota Corolla виконана у стилі "чуттєвого мінімалізму". У центрі передньої панелі встановлений дисплей мультимедійної системи, який у залежності від версії може бути семи- або восьмидюймовим. Приладова панель – поєднання аналогового спідометра й тахометра з дисплеєм бортового комп'ютера (4,2 або 7 дюймів). Сидіння можуть бути оброблені тканиною або матеріалом SofTex.

Нова Toyota Corolla / motor

Нова Toyota Corolla / motor

Corolla комплектується новою більш компактною й ефективною системою клімат-контролю, яка запобігає запотіванню вікон. Мультимедійна система седана сумісна з Apple CarPlay, обладнана голосовим помічником Amazon Alexa, WiFi, Bluetooth, USB-портами та системою розпізнавання голосу.

Нова Toyota Corolla / motor

Гамма двигунів новинки складається з 1,8-літрового "атмосферника", як у машин попереднього покоління, і нового агрегату 2.0 Dynamic Force з комбінованим уприскуванням і електричним водяним насосом. Його віддача – 171 кінська сила і 205 Нм крутного моменту. Обидва двигуни можуть поєднуватися з шестиступінчастою механічною коробкою передач або варіатором Direct Shift CVT.

Нова Toyota Corolla / motor

Нова Toyota Corolla / motor

Нова Toyota Corolla седан оснащується комплексом безпеки Safety Sense 2.0, до складу якого входить система запобігання фронтальних зіткнень, адаптивний круїз-контроль, система утримання у смузі руху, функція автоматичного управління дальнім світлом та зчитування дорожніх знаків.

Продажі седана нового покоління у США почнуться навесні наступного року.

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