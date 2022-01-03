Представлений розумний перстень, який потурбується про ваше здоров'я

На ринку представлено безліч різних фітнес-трекерів. Проте творці Movano Ring обіцяють обійти конкурентів за кількістю відстежуваних показників здоров'я.

Крім традиційних можливостей – вимірювати кроки, контролювати пульс і стежити за якістю сну, – гаджет дозволить вимірювати артеріальний тиск та неінвазивно моніторити рівень цукру в крові. Про ці можливості розумного персня розповідає видання NoteBookCheck.

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Новинку офіційно представлять на виставці CES 2022, яка розпочнеться 5 січня. Movano амбітно заявляє, що створить трекер із найбільшими можливостями за конкурентною ціною. Наразі закінчуються клінічні випробування запатентованої радіочастотної технології, що дозволяє зібрати максимум медичних даних.

Інформацію про вартість пристрою поки що не озвучували. При цьому в компанії розглядають можливість надавати гаджет користувачам за моделлю підписки, яка буде вигіднішою, ніж у головного конкурента Oura.

Усі дані про стан здоров'я будуть доступні у мобільному додатку, де користувач зможе отримати рекомендації, у залежності від отриманої інформації. Перснем зможуть користуватися всі охочі, але основна цільова категорія – жінки.

Першу партію випустять як бета-тест у другій половині 2022 року. Перстень буде доступним у чотирьох колірних рішеннях.

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