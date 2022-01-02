Apple показала Watch Series 7 у новому рекламному ролику, присвяченому безпеці

Apple вкотре нагадує, що її гаджети рятують людські життя

Компанія Apple поділилася новим рекламним роликом Apple Watch Series 7. У ньому вона нагадала користувачам про можливість виклику служби екстреної допомоги з "розумного" годинника.

Раніше ми неодноразово ділилися історіями про те, як Apple Watch рятували життя своїх власників. Здебільшого це відбувалося завдяки функціям моніторингу стану здоров'я та виявлення падінь. Новий же ролик зосереджує увагу на виклику екстреної допомоги.

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У новому хвилинному ролику ми чуємо уривки з трьох дзвінків у службу екстреної допомоги з Apple Watch. А у фінальних титрах компанія заявляє, що завдяки своїм годинникам Джейсон, Джим та Аманда були врятовані за лічені хвилини.

Нагадуємо, що викликати службу екстреної допомоги на Apple Watch можна, утримуючи бічну кнопку під коліщатком Digital Crown і вибравши опцію "Екстренний виклик – SOS".

Коротко про нові Apple Watch. Екран Apple Watch Series 7 "виріс" на 20% у порівнянні з торішньою моделлю і на 50% на тлі Apple Watch Series 3. Гаджет отримав захист від пилу за стандартом IP6X і на 33% швидшу зарядку, завдяки кабелю USB Type-C. Тепер, як запевняють Apple, 8 хвилин "заправки" вистачить на 8 годин відстеження сну. Що стосується тренувань, то розширився їх список, а час становить від 5 до 45 хвилин.

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