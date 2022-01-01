Науковці створили екологічну паперову батарею для одноразових гаджетів

Одноразові електронні пристрої, що біологічно розкладаються, вже існують. Але їх головною проблемою залишаються батареї, які загрожують довкіллю. Тож не дивно, що цьому питанню присвячують свій час науковці зі всього світу.

Дослідники з Сінгапурського технологічного університету Наньян заявили про вирішення "зеленого питання". Вони представили батарею, що повністю розкладається, створену на паперовій основі. Про це розповідає видання Electrek.

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Основою для батареї став целюлозний папір, посилений гідрогелем. Він служить роздільником між анодом та катодом, які нанесені методом трафаретного друку на протилежних сторонах аркуша. Струмопровідні чорнила, що використовуються для друку анода, складаються в основному з цинку та технічного вуглецю, а для катодних використовуються марганець та нікель.

Після завершення процесу друку вся батарея занурюється у розчин електроліту, після чого на обидва електроди наноситься тонкий шар золота для збільшення їх провідності. Готовий виріб має товщину приблизно 0,4 мм і повністю руйнується мікроорганізмами протягом місяця після переміщення у ґрунт.

Піддослідний зразок розміром 4 на 4 сантиметри під час експерименту зміг живити невеликий електровентилятор, забезпечивши йому 45 хвилин автономної роботи. При цьому батарея продовжувала функціонувати навіть при згинанні, перекручуванні та механічному пошкодженні за допомогою розрізання.

Враховуючи гнучкість та пластичність елемента живлення, він у перспективі може використовуватися для створення різних "розумних" тканин і гнучких електронних пристроїв.

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