Представлений потужний Xiaomi з камерою 108 Мп

Компанія Xiaomi представила перший у світі смартфон з камерою 108 Мп – Mi CC9 Pro. На світовому ринку він з'явиться під назвою Xiaomi Mi Note 10.

Смартфон отримав датчик надвисокої роздільної здатності, розроблений Samsung. Він допоможе створювати "надзвичайно чіткі фотографії, багаті деталями".

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Камера складається з п'яти фотомодулів, що розміщуються вертикально в лівому верхньому кутку. Крім того, в новинці вперше серед смартфонів встановлена ​​лінза F/1.7 8P. Вона має допомогти зі зйомкою в умовах слабкого освітлення.

Новинка отримала OLED-екран з діагоналлю 6,47 дюйма і роздільною здатністю Full HD+. Крім того, він загинається на бічні грані. Mi CC9 Pro оснащений процесором Snapdragon 730G, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, і накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

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