Найпотужніші Android-смартфони за версією бенчмарку AnTuTu

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий звіт про тестування продуктивності смартфонів під управлінням мобільної ОС Android. У жовтневий список увійшли не тільки флагмани – в рамках свого сегменту змагалися і гаджети середньої цінової категорії.

Усі моделі, що потрапили в топ-10 Android-флагманів, побудовані на базі мобільної платформи Snapdragon 855 +. Очолив рейтинг vivo NEX 3 5G з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті з результатом 482 917 балів. Друге місце посів vivo iQOO Pro 5G з 12 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-пам'яті (481 997 балів). На третьому розташувався OnePlus 7T у конфігурації 8/256 ГБ, який набрав 481 784 бали.

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Четверте і п'яте місця дісталися OnePlus 7T Pro (8/256 ГБ) і ASUS ROG Phone 2 (8/128 ГБ) відповідно, а завершують список Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Black Shark 2 Pro, realme X2 Pro, Meizu 16s Pro і Redmi K20 Pro Exclusive Edition.

Лідером десятки смартфонів середнього рівня став HONOR 9X, оснащений 7-нм процесором Kirin 810 і 8 ГБ оперативної пам'яті, який набрав 299 194 бали. На другому місці – модифікація того ж гаджета 6/128 ГБ (291 690 балів), на третьому – HONOR 20S з 290 936 балами.

Четверту сходинку рейтингу посів Redmi Note 8 Pro з 8/128 ГБ пам'яті на базі SoC MediaTek Helio G90T. Він набрав 281 580 балів. П'яте місце отримав realme X2 з 8/128 ГБ пам'яті на платформі Snapdragon 730 (256 713 балів). Також у десятку увійшли OPPO Reno 2, Redmi K20, Xiaomi Mi 9 SE, realme Q і vivo X27.

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