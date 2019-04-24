Представлений найшвидший відкритий Aston Martin в історії

У екстремального Aston Martin DBS Superleggera з'явилася відкрита версія Volante. Модель має звання найшвидшого кабріолета в історії британської марки й оснащується 5,2-літровим V12 з двома турбонагнітачами. Максимальна швидкість DBS Superleggera Volante складає 340 кілометрів на годину.

Силова структура Aston Martin DBS Superleggera Volante виготовлена ​​з екструдованого алюмінієвого профілю. Кузовні панелі – композитні, хоча капот виконаний з чистого вуглепластику.

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Дах розкладається за 14, а складається за 16 секунд. Симуляція 10-річного циклу його використання (за один місяць дах піднімають й опускають понад 100 тисяч разів) дозволила забезпечити високу надійність механізму. Розташування посадкових місць у салоні організовано за формулою 2+2.

На максимальній швидкості DBS Superleggera Volante створює притискне зусилля у 177 кілограмів – на три кілограми менше, ніж купе. Це досягається у тому числі завдяки фірмовому рішенню Aeroblade ll, віртуальному спойлеру, що створює додатковий вертикальний тиск на задні колеса.

Під капотом DBS Superleggera Volante встановлений 5,2-літровий бітурбомотор V12, що видає 725 кінських сил і 900 Нм крутного моменту. Він сполучений з восьмидіапазонним "автоматом" ZF з адаптивною логікою перемикання та здатний розганяти задньопривідний Volante до "сотні" за 3,6 секунди (до 161 кілометра на годину машина розганяється за 6,7 секунди). Максимальна швидкість кабріолета становить 340 кілометрів на годину.

DBS Superleggera Volante оснащений електропідсилювачем керма зі змінним зусиллям, адаптивною підвіскою Skyhook з керованими амортизаторами, вуглекерамічними гальмами з дисками 410 міліметрів спереду і 360 ззаду, системою динамічного управління вектором тяги, вихлопом з чотирма парубками.

У стандартне оснащення моделі включені спортивні крісла, 21-дюймові колеса, мультимедійна система з восьмидюймовим дисплеєм і Bluetooth, камери кругового огляду, обробка салону шкірою й алькантарою. За оплату можна отримати аудіосистему Bang & Olufsen BeoSound і вентиляцію сидінь.

Постачання перших Aston Martin DBS Superleggera Volante почнуться у третьому кварталі цього року.

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