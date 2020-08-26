Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги

Автомобіль Ford Mustang Shelby GT500, який брав участь в зйомках фільму "Я – легенда" з голлівудською зіркою Віллом Смітом, виставили на аукціон. За єдине вціліле на зйомках авто хочуть вторгувати 85 тисяч доларів.

Ford Shelby GT500 був випущений у 2007 році, його пробіг – 10,6 тисячі кілометрів. Авто має мотор V8 об'ємом 5,4 літра з 507 к. с. Машина оснащена шестиступінчастою механічною коробкою передач.

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Американський дилер New Milford Motors також дав оголошення про продаж машини на eBay. Там ставка вказана лише 23,6 тисячі доларів.

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