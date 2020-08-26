Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги

  • 41
Ford Mustang Shelby GT500 - фото 1
Ford Mustang Shelby GT500 / newmilfordmotors

Автомобіль Ford Mustang Shelby GT500, який брав участь в зйомках фільму "Я – легенда" з голлівудською зіркою Віллом Смітом, виставили на аукціон. За єдине вціліле на зйомках авто хочуть вторгувати 85 тисяч доларів.

Ford Shelby GT500 був випущений у 2007 році, його пробіг – 10,6 тисячі кілометрів. Авто має мотор V8 об'ємом 5,4 літра з 507 к. с. Машина оснащена шестиступінчастою механічною коробкою передач.

І ще: Старенький Mercedes-Benz Майкла Джордана продали за шалені гроші

Американський дилер New Milford Motors також дав оголошення про продаж машини на eBay. Там ставка вказана лише 23,6 тисячі доларів.

Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги - фото 422026

Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги - фото 422031

Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги - фото 422027

Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги - фото 422028

Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги - фото 422029

Автомобіль з фільму Я – легенда виставили на торги - фото 422030

Читайте також: Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями

Джерело: newmilfordmotors
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 641
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2126
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 483
Загрузка...
Новини