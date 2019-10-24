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Названо найпопулярніші помилки водіїв під час обгону

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Названо найпопулярніші помилки водіїв під час обгону - фото 1

Автолюбителі часто роблять обгін де тільки можливо. Багато хто не роблять цього не те, що не за правилами, а й за забороненими схемами. Представлено ситуації, коли здійснювати обгін автомобіля небезпечно.

Помилка #1

Ця ситуація найпоширеніша і відбувається з 99% водіїв.Так, ви їдете прямою дорогою, попереду вас розмірено їде автомобіль. І, щоб не волочитися за ним, ви наважуєтеся його обігнати. Помилка тут полягає в тому, що водії дуже близько притискаються до автомобіля попереду і потім дуже раптово виринають з-за нього на зустрічну смугу. Це просто неприпустимо, тому що ви не знаєте, чи вільна зустрічна смуга для обгону.

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Щоб уникнути такої помилки, слід не притискатися сильно до машини, яка рухається перед вами, а переконатися, що зустрічна смуга вільна. І тільки в разі, якщо все в порядку, тоді можна здійснювати обгін.

Названо найпопулярніші помилки водіїв під час обгону - фото 363377

Помилка #2

Ця помилка теж є поширеною. Вона полягає в обгоні без увімкненого сигналу повороту. Начебто водій робить все правильно – тримається від передньої машини на відстані, трохи виходить лівіше, переконавшись в тому, що зустрічна смуга вільна. Як раптом він чує звуковий сигнал. Так – це його вже почала обганяти машина ззаду. Якщо вас вже почали обганяти, то ви не маєте права почати свій обгін. Тому слід заздалегідь сповістити про свій обгін за допомогою поворотника.

Помилка #3

У кожному місті є дорога з затяжним поворотом. Зазвичай перед таким поворотом стоїть знак, що обганяти не можна. Але водії не звертають на цей знак ніякої уваги. Вони їдуть з високою швидкістю. Наздоганяють авто, яке рухається розмірено через небезпеку крутих поворотів. Недовго думаючи, вони роблять обгін. Тоді на зустріч вилітає інший автомобіль і тоді все призводить до логічного завершення – ДТП. Лобове зіткнення є найнебезпечнішим, тому на подібних ділянках і ставлять знак на заборону обгону.

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Джерело: zen.yandex
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