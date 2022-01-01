Представлений концепт електролітака, який нагадує птаха: відео

Африканський стартап Phractyl представив концепт одного з найнезвичайніших літаків. Macrobat працює повністю на електриці та зовні нагадує гігантського птаха.

Творці позиціонують свій незвичайний літальний апарат як eVTOL, оскільки йому не потрібен простір при зльоті та посадці. Про незвичайний транспортний засіб розповідає видання N+1.

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Унікальна конструкція Macrobat розширює його можливості. Так, пташині лапи отримали гусеничні платформи, що забезпечують переміщення бездоріжжям, і потужні двигуни, що дозволяють балансувати, підіймати, опускати та нахиляти корпус літака.

Під час зльоту Macrobat відкидається назад під кутом 45 градусів і максимально розкриває крила, а під час польоту складає "лапи" для покращення аеродинаміки. Під час приземлення застосовується той самий алгоритм, лише у зворотному порядку.

З огляду на 45-градусний нахил кабіни виникають проблеми з оглядом поверхні землі у момент посадки, тому в нижній частині корпусу літака передбачені камери. Macrobat розрахований на одну особу, а її вантажопідйомність становить 150 кілограмів. Максимальна швидкість унікального eVTOL становить 180 км/год, а запас ходу – 150 кілометрів.

Phractyl планує створити більшу версію Macrobat. Крім розмірів, моделі відрізнятимуться й можливостями. Це дозволить використовувати їх у найрізноманітніших сферах. Наприклад, у режимі безпілотника для обприскування сільськогосподарських культур, доставки медикаментів та інших вантажів, а також пасажирських перевезень, у тому числі для простих прогулянок або таксі.

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