Стюардеса назвала типові помилки пасажирів, які призводить до запізнень на рейс

Різдвяні свята – один з тих пікових періодів, коли люди масово подорожують. І вкрай неприємно, коли мандрівка зривається через запізнення на рейс. Бортпровідниця розповіла, як не допустити таких помилок.

За словами стюардеси Шармі Алдам, у святковий період аеропорти як ніколи забиті людьми. Зокрема, пасажири поспішають до магазинів за їжею, алкоголем чи подарунками та в результаті спізнюються.

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"Часто люди, які потрапили в аеропорт, не просто проходять всі етапи перевірки, а ще й займаються особистими справами: їм потрібно перекусити, сходити в туалет, купити подарунки. Пасажири не враховують наявність довгих черг і не встигають на рейс", – сказала вона.

Крім того, бортпровідниця радить виділяти приблизно дві години перед внутрішніми рейсами та три години перед міжнародними. Цього часу має вистачити, щоб зробити усі необхідні справи без поспіху та хвилювання.

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