Представлений інноваційний мотоцикл Bugatti

Цей мотоцикл Bugatti Type 100M Concept настільки відповідає традиціям компанії Bugatti, що це викликає захоплення.

Мотоцикл представлений в поєднанні двох знайомих і улюблених усіма кольорів, в які традиційно фарбують багато автомобілів марки.

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І хоча жодна модель Bugatti не є електричної, концепт Type 100M має електропривод і доволі масивну батарею прямо під сидінням водія. Там же розташований головний процесор, а спереду зліва зарядний порт. Крім того, у концепту є чотири широких колеса, спарених по два для більш стійкого водіння. На відміну від звичних мотоциклів, тут водій в закритому і, як може здатися, тісному кокпіті.

В цілому достатньо лише одного погляду, щоб з упевненістю сказати: автор концепту своєї мети домігся: як і всі автомобілі Bugatti, Type 100M Concept виглядає на мільйон доларів!

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