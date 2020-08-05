Представлений дизайн надзвукового пасажирського літака

Компанія Virgin Galactic представила дизайн концепту пасажирського надзвукового літака. Літак зможе подолати відстань з Лондона до Сіднея всього за 5 годин. Зазвичай це маршрут займає практично добу.

Virgin Galactic, що належить британському мільярдерові Річарду Бренсону, показала свою нову розробку. Літак може розвивати швидкість, яка у три рази перевищує швидкість звуку – до 3 700 км на годину.

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Це допоможе йому подолати відстань з Лондона до Сіднея всього за 5 годин. Зазвичай це маршрут займає практично добу. З Лондона в Нью-Йорк такий літак може доставити пасажирів за менш ніж дві години.

Virgin Galactic може летіти на висоті 18 300 метрів і перевозити від дев'яти до 19 пасажирів. Спільний дизайн літака Virgin Galactic розробляє з Rolls-Royce. Також компанія буде виготовляти двигуни для літака.

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