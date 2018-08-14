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Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося

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Honda оновила сімейство Civic для американського ринку - фото 1
Honda оновила сімейство Civic для американського ринку / motor

Компанія Honda представила оновлене сімейство Civic для американського ринку. Зміни мінімальні – доопрацьований зовнішній вигляд, розширена гамма комплектацій і для чотирьохдверки та купе додана модифікація Sport, яка до цього і так була у хетчбека.

Від дорестайлингового варіанту новинку можна відрізнити по інших бамперах, іншій решітці радіатора (зачорнена замість хромованою), модернізованим фарам головного світла, а також передньому спліттеру, новому дизайну колісних дисків і хромованим елементам у задній частині кузова.

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Модифікація Sport комплектується більш агресивним переднім бампером, розташованим по центру заднього бампера патрубком випускної системи, дифузором, спойлером на кришці багажника (у седана) і 18-дюймовим колесам.

Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося - фото 269909
Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося / motor

Такі автомобілі будуть комплектуватися дволітровим атмосферником потужністю 158 сил, який може працювати в парі з шестиступінчастою "механікою" або варіатором.

Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося - фото 269908
Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося / motor

В оснащення моделі додали комплекс систем безпеки Honda Sensing. У його склад входить адаптивний круїз, системи запобігання фронтальних зіткнень і утримання в смузі. Крім того, Civic тепер можна замовити з доопрацьованою мультимедійною системою з 7-дюймовим екраном.

Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося - фото 269907
Представлена оновлена Honda Civic: що змінилося / motor

Ціни на оновлений Civic не повідомляються. Дорестайлінговий варіант коштує від 19,8 тисячі доларів.

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Джерело: motor
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