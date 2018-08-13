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Гібридний Porsche Panamera встановив рекорди шести гоночних трас

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Авто поставило шість рекордів - фото 1
Авто поставило шість рекордів / Porsche Newsroom

Хетчбек Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid встановив рекорди шести гоночних трас.

Він виявився найшвидшим чотирьохдверним автомобілем преміум-класу на автодромі Бахрейну, де проводиться етап гонок на витривалість WEC, трасі "Яс Маріна", "Кьяламі", індійському автодромі Будди, Дубаї та треку "Лосейл" в Катарі.

І ще: 50-річне авто встановило швидкісний рекорд

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащений гібридною силовою установкою на базі чотирьохлітрового бітурбомотору V8. Сумарна віддача агрегату становить 680 кінських сил і 850 Нм крутного моменту, які доступні вже з 1400 оборотів на хвилину.

З місця до "сотні" Panamera Turbo S E-Hybrid розганяється за 3,4 секунди. Максимальна швидкість – 310 кілометрів на годину.

Раніше п'ять рекордів, але на європейських трасах, у рамках Type R Challenge 2018 встановив 320-сильний Honda Civic. Хот-хетч став найшвидшим передньопривідним автомобілем на трасі "Хунгарорінг", "Ешторіл", "Сільверстоун", бельгійському треку "Спа-Франкоршам", а також французькій трасі "Маньї-Кур".

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Джерело: motor1
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