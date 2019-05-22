Новий гібрид Ferrari зможе розганятися до "сотні" за дві секунди

Видання AutoMotorUndSport передбачає, що новий гібрид Ferrari отримає три електромотори. Основою силової установки, сумарна віддача якого становитиме 1000 кінських сил, стане V8 від представленого у лютому F8 Tributo.

Якщо вірити чуткам, то гібридна надбудова суперкара буде реалізована, як у Honda NSX: два електромотори встановлять на передній осі, а третій вмонтують між 3,9-літровим твинтурбо V8 і трансмісією. Така схема допоможе реалізувати повний привід. Так ще й з незалежним розподілом моменту між кожним з передніх коліс.

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Передбачається, що гібрид Ferrari, який виявиться найпотужнішою дорожньою моделлю італійської марки, зможе розганятися до 100 кілометрів на годину за дві секунди, рівно – як 1914 сильний електрогіперкар Rimac C_Two. Ціна автомобіля складе близько 600 тисяч євро.

Раніше в мережі з'явився ролик, на якому мотоцикліст намагався переслідувати прототип нового гібрида. Автомобіль легко відривався від 115-сильного Yamaha Tracer 900 і в підсумку поїхав від нього.

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