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Новий гібрид Ferrari зможе розганятися до "сотні" за дві секунди
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Видання AutoMotorUndSport передбачає, що новий гібрид Ferrari отримає три електромотори. Основою силової установки, сумарна віддача якого становитиме 1000 кінських сил, стане V8 від представленого у лютому F8 Tributo.
Якщо вірити чуткам, то гібридна надбудова суперкара буде реалізована, як у Honda NSX: два електромотори встановлять на передній осі, а третій вмонтують між 3,9-літровим твинтурбо V8 і трансмісією. Така схема допоможе реалізувати повний привід. Так ще й з незалежним розподілом моменту між кожним з передніх коліс.
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Передбачається, що гібрид Ferrari, який виявиться найпотужнішою дорожньою моделлю італійської марки, зможе розганятися до 100 кілометрів на годину за дві секунди, рівно – як 1914 сильний електрогіперкар Rimac C_Two. Ціна автомобіля складе близько 600 тисяч євро.
Раніше в мережі з'явився ролик, на якому мотоцикліст намагався переслідувати прототип нового гібрида. Автомобіль легко відривався від 115-сильного Yamaha Tracer 900 і в підсумку поїхав від нього.
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