Представлена 2 бета-версія Android Q: що нового

Компанія Google представила другу бета-версію операційної системи Android Q. Крім штатних системних виправлень, свіжа ревізія "зеленого робота"отримала нові функції. Список змін включає розширені можливості роботи з повідомленнями, перероблений інтерфейс налаштувань, підтримку гнучких гаджетів.

Спливаючі вікна додатків

Однією з найбільш помітних змін другої "бети" стало впровадження функції Bubble. З її допомогою реалізована поява вікон сторонніх додатків поверх активного. Наприклад, під час веб-серфінгу можна відповісти на повідомлення у месенджері, не запускаючи його на весь екран і не згортаючи браузер. Діє функція і на робочому столі, виводячи повідомлення поверх інтерфейсу.

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Наразі функція проходить стадію тестування і за замовчуванням вимкнена. Активувати її вручну можна через консоль налагодження Android Debug Bridge (ADB).

Покращене жестове управління

Нова система навігації за допомогою жестів була оптимізована: натискання на кнопку в формі таблетки більше не призводить до перемикання між додатками. Швидка прокрутка уздовж панелі навігації переміщує користувача назад і вперед між вікнами додатків у хронологічному порядку.

Наразі функція проходить стадію тестування і не завжди працює коректно як можна помітити на відео вище. Розробники підкреслюють, що надалі жестове управління буде оптимізоване.

Інтеграція облікового запису Google в меню налаштувань

У другому бета-випуску Android Q зображення профілю облікового запису Google тепер відображається у правому верхньому куті рядка пошуку. Схожим чином організована реалізація зміни облікових записів у Gmail. Після натискання на іконку профілю відкриється вікно налаштувань обліковим записом Google.

У пункт меню "Про телефон" також було додано ярлик для налаштувань Google Pay для управління різними способами оплати за допомогою смартфона.

Нові налаштування для роботи з повідомленнями

У першій бета-версії Android Q при свайпі зліва направо відкривалося нове меню повідомлень. З оновленням розробники надали користувачеві можливість налаштування напрямки свайпів для дій "відхилити повідомлення" і "відкрити меню повідомлень".

Наразі можливість налаштування зводиться до вибору напрямку жесту для кожної дії, відхилити повідомлення змахуванням у будь-яку сторону не вийде.

Управління відтворенням і гучністю

У Android Q Beta 2 Google додала управління відтворенням мультимедіа в статус-барі. Відображається міні-плеєра працює з усіма медіафайлами, включаючи музику і відео, а також потоковими сервісами Spotify і YouTube.

Над вікном плеєра доступні іконки безпровідних інтерфейсів і виведення звуку на зовнішню бездротову акустику, включаючи розумні колонки.

Оновився інтерфейс регулятора гучності: за допомогою стандартного меню можна зробити швидке налаштування кожного джерела (мультимедійні дані, розмовний динамік, рингтон, будильник).

Емуляція двох дисплеїв для гнучких пристроїв

Новий емулятор гнучких смартфонів став доступний в ролі віртуального пристрою Android в Android Studio 3.5. Функція в першу чергу призначена для розробників додатків і підтримує віртуальні дисплеї діагоналлю 7,3 дюйма в розкритому стані і 4,6 дюйма у складеному, або 8/6,6 дюйма відповідно.

Операційна система Android Q Beta 2 уже доступна для завантажування на офіційному сайті розробника.

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