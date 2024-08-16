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Представили найшвидшу зарядку для смартфонів у світі: як вона працює

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Найшвидша зарядка для смартфонів - фото 1
Найшвидша зарядка для смартфонів

Компанія Realme офіційно представила свою новітню технологію дротового заряджання потужністю 320 Вт. Це рекордне значення навіть серед технологій, які ще тільки перебувають на етапі розробки.

Компанія показала відео, в якому невідомий смартфон Realme з батареєю 4400 мАг набирає 100% всього 4 хвилини і 30 секунд, а за одну хвилину можна бігти на роботу з 26% заряду.

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Для зарядки смартфона застосовується адаптер зі щільністю потужності 3,3 Вт/см³. Його розміри відповідають аналогічні зарядному пристрою Realme потужністю 240 Вт. Адаптер оснащений двома роз'ємами USB-C і підтримує протоколи UFCS, SuperVOOC і Power Delivery.

Коли перші смартфони з такою технологією надійдуть у продаж, поки не говорять, але обіцяють, що чекати недовго.

Серед смартфонів, що доступні на ринку, рекордом є зарядка 240 Вт. Попередня рекордна швидка зарядка Xiaomi потужністю 300 Вт, хоч і була анонсована ще в березні 2023 року, досі не була реалізована в комерційних смартфонах.

Примітно, що головні гравці на ринку смартфонів, Apple і Samsung, не загострюють більшої уваги на важливості швидкості зарядки. iPhone 15 з офіційним адаптером живлення USB-C потужністю 25 Вт потрібно приблизно 1.5 години, щоб набрати 100%. У Samsung чинний рекорд належить зарядці 45 Вт. З ним S24 Ultra повністю заряджається за 65 хвилин.

Китайська компанія Realme продовжує випускати смартфони середнього класу з флагманськими опціями. Наприкінці липня виробник представив серію Realme 13 Pro, яка стала хітом ще до початку продажів.

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Джерело: Sparrows News
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