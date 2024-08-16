Представили найшвидшу зарядку для смартфонів у світі: як вона працює

Компанія Realme офіційно представила свою новітню технологію дротового заряджання потужністю 320 Вт. Це рекордне значення навіть серед технологій, які ще тільки перебувають на етапі розробки.

Компанія показала відео, в якому невідомий смартфон Realme з батареєю 4400 мАг набирає 100% всього 4 хвилини і 30 секунд, а за одну хвилину можна бігти на роботу з 26% заряду.

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Для зарядки смартфона застосовується адаптер зі щільністю потужності 3,3 Вт/см³. Його розміри відповідають аналогічні зарядному пристрою Realme потужністю 240 Вт. Адаптер оснащений двома роз'ємами USB-C і підтримує протоколи UFCS, SuperVOOC і Power Delivery.

Коли перші смартфони з такою технологією надійдуть у продаж, поки не говорять, але обіцяють, що чекати недовго.

Серед смартфонів, що доступні на ринку, рекордом є зарядка 240 Вт. Попередня рекордна швидка зарядка Xiaomi потужністю 300 Вт, хоч і була анонсована ще в березні 2023 року, досі не була реалізована в комерційних смартфонах.

Примітно, що головні гравці на ринку смартфонів, Apple і Samsung, не загострюють більшої уваги на важливості швидкості зарядки. iPhone 15 з офіційним адаптером живлення USB-C потужністю 25 Вт потрібно приблизно 1.5 години, щоб набрати 100%. У Samsung чинний рекорд належить зарядці 45 Вт. З ним S24 Ultra повністю заряджається за 65 хвилин.

Китайська компанія Realme продовжує випускати смартфони середнього класу з флагманськими опціями. Наприкінці липня виробник представив серію Realme 13 Pro, яка стала хітом ще до початку продажів.

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