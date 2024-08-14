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Google представила свій новий Pixel 9 Pro Fold: що впихнули у складаний корпус
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Нова серія Pixel 9 складається з чотирьох моделей, і Pixel 9 Pro Fold – це найновіший і набагато вишуканіший пристрій, ніж Pixel Fold першого покоління. Він якраз виглядав досить застарілим порівняно з новим поколінням смартфонів, що складаються.
Google повністю переглянула дизайн свого Pixel 9 Pro Fold, зробивши його вищим і тоншим за свого попередника. Складаний Pixel другого покоління має квадратну форму з різницею у висоті на 15,5 міліметра від Pixel Fold, перевершуючи навіть Galaxy Fold6 від Samsung у цьому плані, пише GSMArena.
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Pixel 9 Pro Fold має товщину 10,5 міліметра у складеному стані і лише 5,1 міліметра у розкладеному, при цьому його вага зменшилася до 257 грамів, що має зробити його набагато зручнішим у використанні. Ще однією помітною зміною в дизайні є шарнір, який тепер розкладається повністю плазом – чого не було в першому поколінні Pixel Fold. Він також захищений від води за стандартом IPX8.
Завдяки новим пропорціям, Pixel 9 Pro Fold оснащений більшими дисплеями з 6,3-дюймовим екраном-обкладинкою та 8-дюймовим екраном, що складається у формі квадрата. Обидва дисплеї – OLED з роздільною здатністю FHD+, адаптивною частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 2 700 ніт. Обидві панелі також мають однакові 10-мегапіксельні селфі-камери.
На задній панелі Pixel 9 Pro Fold має потужну, але не дуже відмінну від попередника камеру. Тут є 48 Мп основна камера, а також 10,5-мегапіксельний телеоб'єктив (5-кратний оптичний зум) та оновлений 12-Мп надширококутний модуль.
Pixel 9 Pro оснащений новим чипсетом Google Tensor G4, який виготовляється за 4-нм техпроцесом Samsung і має 1 основне ядро Cortex-X4 з тактовою частотою 3,1 ГГц, 3 ядра Cortex-A720 з тактовою частотою 2,6 ГГц і 4 ядра Cortex-A520 з тактовою частотою 1,95 ГГц. Ви можете налаштувати 9 Pro Fold з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті.
Як і його побратими Pixel 9, 9 Pro Fold постачатиметься з Android 14 та всіма новими функціями Google AI, включаючи вбудований Gemini Nano, Pixel Screenshots, покращений редактор Magic Editor та функцію Add Me, яка дозволяє вставляти людей на фотографії, на яких вони не були спочатку.
Pixel 9 Pro Fold отримає 7 років оновлень програмного забезпечення. Google пропонує акумулятор на 4650 мАг, якого, за словами компанії, вистачить на 24 години нормального використання. Дротова зарядка обмежена потужністю 21 Вт.
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Pixel 9 Pro Fold пропонується у двох кольорах – Porcelain та Obsidian. Його ціна становить $1 799/€1 899/£1 749 за версію на 256 ГБ і $1 919/€2 029/1 869 за версію на 512 ГБ. Google пропонує безплатне оновлення сховища для замовлень, зроблених до 5 вересня. Фактичні постачання розпочнуться 4 вересня.
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