Предмети-обереги, які мають бути в кожному домі

Ще з давніх-давен предмети, наділені магічними властивостями, захищали будинок і допомагали обійти всі негоди в сімейному житті. Обереги вбирають в себе негативну енергію.

Не кожен, хто приходить у ваше житло, несе позитивний заряд і добрі наміри: іноді буває і навпаки. Щоб захистити домочадців, пропонуємо розставити пастки для негативної енергії. Про це пише legkovmeste.

Ловець снів

Головне завдання цього талісмана – відлякувати погані і страшні сни, а також злих духів. Ловець снів можна як придбати в магазині, так і зробити самостійно. У другому випадку його сила буде куди більшою.

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Фігурка слона

Це оберіг фен-шуй, який має стояти в спальній кімнаті або на кухні. Слон – тварина-довгожитель, що має неймовірну силу. Така фігурка буде притягувати позитивну енергію і захищати будинок від негараздів.

Лаванда

Езотерики кажуть, що лаванда здатна захистити будинок від негативу, злих думок і побажань. Ця рослина сприяє одужанню хворих людей і захищає закоханих від негативного впливу недоброзичливців.

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