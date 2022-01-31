Правоохоронці спіймали 83-річного водія, який все життя їздив без прав

Поліція Великої Британії спіймала 83-річного водія, який все життя їздив без права. Чоловік 1938 року народження заявив, що за кермом з 1950 року, але за понад 70 років його жодного разу не зупиняли для перевірки документів.

В аварії шофер-самоучка не потрапляв, тому ані посвідчення водія, ані страховка йому виявилися не потрібними. Повторити щось подібне навряд чи вдасться, адже на дорогах стало дуже багато камер. А сама інформація про затримання горе-водія з'явилася на фейсбук-сторінці відділку поліції.

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Феномен водія, який понад 70 років їздив без прав, може пояснюватися просто. Схоже, що чоловік живе у передмісті Ноттінгема – містечку Булуелл із населенням близько 30 тисяч людей. Крім того, старий водій пересувався на непримітних машинах (у момент зупинки він був за кермом MINI One) і не порушував правила.

З усім тим, без неабиякої частки успіху не обійшлося. Але тепер британцю доведеться заплатити штраф за їзду без прав і страхового поліса, а також оформити всі необхідні документи. Інакше чоловік ризикує назавжди розлучитися з автомобілем. Закони Сполученого Королівства дають змогу продати машину на аукціоні, якщо водій не надасть страховки протягом двох тижнів.

Офіційний акаунт поліцейського управління Булуелла попереджає, що навіть у коротких поїздках втекти від камер уже не вдасться. Тому керувати автомобілем краще з усіма необхідними документами. І це стосується не лише Великої Британії, а й України. Тож сідайте за кермо відповідально.

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