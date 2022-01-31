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Перший Chevrolet Corvette Z06 продали за рекордну суму

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Chevrolet Corvette Z06 - фото 1
Chevrolet Corvette Z06 / barrett-jackson

На американському аукціоні Barrett-Jackson продали перший серійний Chevrolet Corvette Z06 нового покоління, за який переможець виклав 3 600 000 доларів. Це один з найдорожчих Corvette, який пустили з молотка.

Власником Z06 з VIN-номером 001 став Рік Хендрік, засновник та генеральний директор Hendrick Companies, йдеться на сайті аукціону. У 2020-му за 3 000 000 доларів він забрав і перший Corvette Stingray із середнім розташуванням двигуна. Усі виручені кошти спрямують до благодійного фонду Operation Homefront, який допомагає сім'ям військових.

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"Доходи від продажу цього про Corvette Z06 допоможуть сім'ям наших військових подолати фінансові труднощі та отримати можливість досягти успіху в суспільстві, яке вони так старанно захищали", – сказав Джон Ірвінг Прей-молодший, генерал у відставці, президент та головний виконавчий директор фонду Operation Homefront.

Аукціонний Corvette Z06 оснащений пакетом 70th Anniversary Edition з двоколірними сидіннями зі шкірою та замшею, набором дорожніх сумок із ювілейними значками та унікальними колісними дисками. У моторному відсіку працює 5,5-літрова безнаддувна "вісімка" з алюмінієвим блоком від Corvette C8.R. Віддача агрегату складає 670 к.с. та 623 Нм.

Перший Chevrolet Corvette Z06 продали за рекордну суму - фото 494483
Перший Chevrolet Corvette Z06 продали за рекордну суму - фото 494482

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