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8 кухонних речей, якими ми користуємось неправильно
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Цими предметами на кухні ми користуємось практично щодня, але навіть не підозрюємо, що робимо щось неправильно. До вашої уваги кілька секретів, які суттєво полегшать вирішення справ кухонних.
Отже, що ж ми використовуємо неправильно та як отримати максимум користі? Читайте далі.
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1. Прес для часнику. Знайома ситуація, коли при очищенні часнику його лушпиння постійно липне до рук і не хоче забиратися геть? Тоді пора розповісти, що у прес можна класти неочищені зубчики, зрізавши з них тільки твердий кінчик. Притиснувши прес, отримуєте подрібнену м'якоть, а лушпиння залишається всередині.
2. Скринька під духовкою. Теж складаєте туди кухонне приладдя? Але ж насправді вона призначена для підігрівання свіжоприготовлених страв. Річ у тім, що під час нагрівання духовки там накопичується тепле повітря, і це дає можливість поставленій туди їжі повільніше остигати.
3. Блендер. Якщо в чашу відразу потраплять тверді овочі або фрукти, ножам буде складно якісно їх подрібнити. Тому важливе правило: починати потрібно з м'яких продуктів, після можна класти зелень і тільки тоді тверді.
4. Ложка для спагетті. Багато хто помилково вважає, що вона потрібна лише для того, щоб діставати макарони з каструлі. Але всередині ложки є отвір. А він призначений саме для визначення ідеальної порції спагетті.
5. Отвір у ручці сковороди. Багато хто навіть не звертає на нього уваги. А дарма, адже це відмінна підставка для лопатки або ложки під час приготування їжі.
6. Холодильник. Невелика хитрість: на середній полиці, яка розташовується на рівні очей, потрібно зберігати корисні продукти. Так під руку для перекусу точно не потрапить те, що ви не дозволяєте собі їсти, але дуже хочеться.
7. Проріз в обробній дошці. Він дійсно зручний, аби вішати дошку на гачок. Але, як виявляється, проріз може допомогти також акуратно пересипати нарізані фрукти й овочі до тарілки.
8. Великий ніж. Їх часто використовують шеф-кухарі, а ось господині часто скаржаться на те, що великі ножі незручні. Але потрібно всього лише навчитися їх правильно тримати, поклавши зверху вказівний палець і стиснувши іншими пальцями руків'я, і проблема вирішена.
Ці поради допоможуть вам ефективніше справлятися на кухні й отримувати задоволення від процесу приготування їжі. Бережіть себе, мийте руки та слухайте Радіо МАКСИМУМ!
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