Правило 5/25 від Воррена Баффета, яке переверне життя кожного

Простий принцип 5/25 від одного із найбагатших інвесторів світу Воррена Баффета допоможе зійти з мертвої точки та досягнути успіху. Все значно легше, аніж здається.

Існує популярна історія про те, як якось Воррен Баффет дав пораду своєму пілоту Майку Флінту, з яким співпрацював майже 10 років. Під час розмови він запитав, які цілі у кар'єрі має Майк.

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"Те, що ти досі працюєш на мене, каже про те, що я не виконую свою роботу", – пожартував мільярдер та запропонував пілотові просту вправу для визначення ключових цілей.

Стратегія 5/25 допомагає досягти успіху / Business 2 Community

Потрібно скласти список з 25 цілей, які хочеться досягнути у найближчому майбутньому, а тоді оцінити їх всі за важливістю та виділити 5 ключових. Вибрати їх доволі складно, адже залишається ще 20 пунктів. Коли ж Флінт запитав. що робити з рештою, то відповідь Баффета була однозначною. І там не було слів про приділення часу для другорядних справ після реалізації головних.

"Все, що ти не виділив стало списком "Уникати будь-якою ціною". Не звертай на них уваги до того моменту, поки не реалізуєш перші 5 цілей", – зазначив відомий інвестор. І справді, цей лайфхак працює, адже нічого не відволікає від основних завдань та не призводить до розсіювання уваги і зусиль.Також можна буде розібратись з реальними пріоритетами вашого життя.

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