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Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець

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Красиві українські слова

У День Незалежності Радіо МАКСИМУМ знайомить вас з особливими українськими словами, які треба знати кожному патріоту. Здивуйте всіх своєю багатою мовою!

Ці українські слова мусять бути у вашому словниковому запасі. Вживайте їх вдома і на роботі, і ви вразите людей своєю начитаністю. Гайда!

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СЛА́ВЕНЬ – від слова "славити" – є синонімом до "гімну". На жаль, слово "славень" вживають значно рідше, хоча, погодьтеся, при відмінюванні воно звучить милозвучніше за офіційну назву урочистої пісні будь-якої держави.
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ГА́СЛО – це короткий заклик, який висловлює певну ідею або вимогу. Зазвичай, кажуть "слоган" чи "лозунг", але саме гасло – питоме українське слово! Слава Україні!
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СТЯГ, ЗНАМЕ́НО́ – те саме, що прапор. Гордо здіймаймо український стяг, бо він є символом боротьби нашого народу за волю.
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ЗВИТЯ́ГА – перемога в бою, у війні; героїчний подвиг. Ми певні, що здобудемо довгоочікувану звитягу і проженемо окупанта, бо правда – на нашому боці.
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ГУРТУВА́ТИСЯ – збиратися в одне місце, створюючи гурт; об'єднуватися однією ідеєю, метою. Зараз, як ніколи, нам потрібно стати єдиним цілим, українці Сходу та Заходу, Півдня та Півночі – гуртуймося, бо лише разом ми – сила.
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НЕЗЛА́МНИЙ – який виявляє твердість, наполегливість, непохитність у поглядах, діях, не відступає перед труднощами. Саме таким є наш багатостраждальний народ, який, попри всі перешкоди, зумів відстояти свою ідентичність.
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ВІДЧАЙДУ́Х – про дуже хоробру, сміливу людину. Пишаємося нашими відчайдушними хлопцями, які захищають Батьківщину. Низький вам уклін!
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НЕ́НЬКА – пестливе звертання до найріднішої людини – матері. Пам'ятаймо, що Україна – наша ненька, будьмо гідними синами та доньками.
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ЗАВЗЯ́ТТЯ – наполегливість, запал, енергія. Українцям завзяття не позичати, бо з таким творчим потенціалом нам усе до снаги!
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ВРОДЛИ́ВИЙ – гарний, красивий, доладний. Усім відомо, що українки – найвродливіші в світі. Але й чоловіки-українці їм не поступаються ;) Ми одне одного варті!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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