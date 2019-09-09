Правильне застосування кухонної металевої губки: фотоінструкція

Для того, щоб захистити себе від "травм" від кухонної губки, не слід шукати хитромудрих способів. Достатньо використовувати те, що є у вас під рукою.

Іноді результати чистки посуду в першу чергу залежать від старанності, а не від засобів для миття які ви застосовуєте. Це в повній мірі стосується і застосування на кухні металевої губки.

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Як правильно застосовувати металеву губку?

Знадобляться пластикова пляшка, шнурок або тонка мотузка, ніж і щось, чим можна зробити невеликі отвори. Спочатку відріжте верхню частину пластикової пляшки. Нам знадобиться лише те, що схоже на воронку і кришка.

У кришці проробіть два отвори. Вони потрібні для кріплення губки. Шнур до середини простягніть через губку, а потім протягніть два кінця шнура через шийку пляшки і у вже пророблені отвори в кришці. Залишилося все зібрати воєдино і закріпити.

Це пристосування і його використання чимось нагадує помазок для гоління. Воно забезпечує вас зручною рукояткою і захистом пальців від пошкоджень.

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