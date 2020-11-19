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Правила Євробачення-2021 змінили через пандемію коронавірусу
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Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2021 оновили правила музичного конкурсу на тлі невизначеності, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Розповідаємо, що зміниться.
Учасникам пояснили, як гарантовано виступити на конкурсі, навіть якщо артист захворіє або не зможе брати участь в очному етапі через закриті кордони.
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"Перед заходом кожна мовна компанія створить запис "у прямому ефірі", який можна буде використовувати, якщо учасник не зможе поїхати у Роттердам через пандемію або в разі, якщо артист перебуватиме у карантині на місці", – розповіли організатори конкурсу.
За їх словами, усіх учасників "Євробачення-2021" попросили записати живе виконання номера від своєї країни, і це відео доставлять журі до початку конкурсу. Запис повинен відбуватися у реальному часі, бути унікальним і залишатися неопублікованим до конкурсу.
Нагадаємо, що два півфінали "Євробачення" у 2021 році пройдуть 18 і 20 травня, а великий фінал запланований на 22 травня. Місцем проведення конкурсу залишиться концертний зал Ahoy в Роттердамі. За правилами, пісні цього року не можуть брати участь в конкурсі у 2021 році. Україну на конкурсі 2020 року повинен був представити гурт Go-A з піснею "Соловей". У 2021 році він виступатиме у першому півфіналі, 18 травня.
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