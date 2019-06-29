Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Сезон кабачків: готуйте такий сніданок кожен день

  • 70
Омлет з кабачками - фото 1
Омлет з кабачками / ivona

Поки в Україні сезон кабачків в розпалі, цей рецепт обов'язково має стати вам у пригоді. Готувати просто, а виходить смачно!

Інгредієнти:

  • Кабачки 1 шт.
  • Яйця 2шт.
  • Цибулина 1 шт.
  • Часник 1-2 зубчики
  • Сіль за смаком
  • Чорний перець

Спосіб приготування яєчні з кабачками:

  1. Цибулину розрізати кубиками. Кабачок очистимо і розріжемо кубиками. На сковороду наливаємо рослинну олію, кладемо цибулю і смажимо її до напівпрозорості.
  2. Кладемо кабачки до цибулі і смажимо на середньому вогні до готовності хвилин 5-6. Коли кабачки стануть м'якими додаємо сіль, чорний перець і 1-2 зубчики часнику.
  3. Перемішуємо. Розбиваємо 2-3 яйця, солимо і збиваємо виделкою. Заливаємо кабачки, закриваємо кришкою і смажимо на маленькому вогні хвилини 2-3. Подати можна на сніданок або як перекус.

Відео приготування страви з кабачків:

Читайте також: Молода картопля: рецепти, як приготувати улюблену страву вдома

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 78013
Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
  • Вчора, 21:53
  • 225
Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились
  • 27 червня, 13:40
  • 250
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл