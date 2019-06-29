Сезон кабачків: готуйте такий сніданок кожен день

Поки в Україні сезон кабачків в розпалі, цей рецепт обов'язково має стати вам у пригоді. Готувати просто, а виходить смачно!

Інгредієнти:

Кабачки 1 шт.

Яйця 2шт.

Цибулина 1 шт.

Часник 1-2 зубчики

Сіль за смаком

Чорний перець

Спосіб приготування яєчні з кабачками:

Цибулину розрізати кубиками. Кабачок очистимо і розріжемо кубиками. На сковороду наливаємо рослинну олію, кладемо цибулю і смажимо її до напівпрозорості. Кладемо кабачки до цибулі і смажимо на середньому вогні до готовності хвилин 5-6. Коли кабачки стануть м'якими додаємо сіль, чорний перець і 1-2 зубчики часнику. Перемішуємо. Розбиваємо 2-3 яйця, солимо і збиваємо виделкою. Заливаємо кабачки, закриваємо кришкою і смажимо на маленькому вогні хвилини 2-3. Подати можна на сніданок або як перекус.

Відео приготування страви з кабачків:

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