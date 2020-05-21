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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня

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Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 21 травня: в Україні виявлено ​19 706 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня - фото 405293

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано ​476 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 49м352 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 19 706
Одужали 6 227
Померли 579

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 842) та в місті Києві (2 475). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 788

Волинська область

 696

Дніпропетровська область

 856

Донецька область

 138

Житомирська область

 589

Закарпатська область

 964

Запорізька область

 398

Івано-Франківська область

 1 257

Кіровоградська область

 455

Київ

 2 475

Київська область

 1 316

Львівська область

 1 175

Луганська область

 43

Миколаївська область

 274

Одеська область

 806

Полтавська область

 266

Рівненська область

 1 287

Сумська область

 165

Тернопільська область

 1 098

Харківська область

 851

Херсонська область

 173

Хмельницька область

 294

Чернівецька область

 2 842

Черкаська область

 381

Чернігівська область

 117

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-05-2020:

Захворіли 5 090 642
Одужали 2 025 716
Померли 329 754

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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