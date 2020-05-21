Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня

Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 21 травня: в Україні виявлено ​19 706 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано ​476 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 49м352 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 19 706 Одужали 6 227 Померли 579

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 842) та в місті Києві (2 475). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 788 Волинська область 696 Дніпропетровська область 856 Донецька область 138 Житомирська область 589 Закарпатська область 964 Запорізька область 398 Івано-Франківська область 1 257 Кіровоградська область 455 Київ 2 475 Київська область 1 316 Львівська область 1 175 Луганська область 43 Миколаївська область 274 Одеська область 806 Полтавська область 266 Рівненська область 1 287 Сумська область 165 Тернопільська область 1 098 Харківська область 851 Херсонська область 173 Хмельницька область 294 Чернівецька область 2 842 Черкаська область 381 Чернігівська область 117

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-05-2020:

Захворіли 5 090 642 Одужали 2 025 716 Померли 329 754 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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