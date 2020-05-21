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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 21 травня: в Україні виявлено 19 706 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 476 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 49м352 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|19 706
|Одужали
|6 227
|Померли
|579
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 842) та в місті Києві (2 475). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|788
|
Волинська область
|696
|
Дніпропетровська область
|856
|
Донецька область
|138
|
Житомирська область
|589
|
Закарпатська область
|964
|
Запорізька область
|398
|
Івано-Франківська область
|1 257
|
Кіровоградська область
|455
|
Київ
|2 475
|
Київська область
|1 316
|
Львівська область
|1 175
|
Луганська область
|43
|
Миколаївська область
|274
|
Одеська область
|806
|
Полтавська область
|266
|
Рівненська область
|1 287
|
Сумська область
|165
|
Тернопільська область
|1 098
|
Харківська область
|851
|
Херсонська область
|173
|
Хмельницька область
|294
|
Чернівецька область
|2 842
|
Черкаська область
|381
|
Чернігівська область
|117
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-05-2020:
|Захворіли
|5 090 642
|Одужали
|2 025 716
|Померли
|329 754
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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