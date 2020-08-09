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Коронавірус Карантин

Правила безпечного шопінгу в інфографіці

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Правила безпечного шопінгу

В Україні досі триває карантин через коронавірус, тому важливо пам'ятати про рекомендації від МОЗ. Цього разу фахівці нагадали про правила безпечного шопінгу у торгових центрах.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram нагадали про основні правила поведінки у ТРЦ. Відзначимо, що пом'якшення карантину не означає його скасування.

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"Купуйте безпечно: дбайте про своє здоров'я під час шопінгу. Відвідуйте супермаркети та ТРЦ у захисних масках, користуйтеся санітайзерами, уникайте скупчень людей. Дотримання простих правил у період пандемії створює безпечне життя", – йдеться у повідомленні.

Правила безпечного шопінгу в інфографіці - фото 419913

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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