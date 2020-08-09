Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 9 серпня: в Україні виявлено 80 949​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 315 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 136 065 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 80 949 Одужали 43 972 Померли 1 897

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 498) та у Львівській області (10 851). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 974 Волинська область 4 282 Дніпропетровська область 1 547 Донецька область 975 Житомирська область 2 131 Закарпатська область 5 765 Запорізька область 937 Івано-Франківська область 5 676 Кіровоградська область 721 Київ 9 498 Київська область 4 176 Львівська область 10 851 Луганська область 153 Миколаївська область 705 Одеська область 4 165 Полтавська область 494 Рівненська область 6 840 Сумська область 668 Тернопільська область 3 289 Харківська область 4 784 Херсонська область 267 Хмельницька область 1 346 Чернівецька область 6 669 Черкаська область 1 022 Чернігівська область 1 014

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-08-2020:

Захворіли 19 807 621 Одужали 12 724 685 Померли 729 614 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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