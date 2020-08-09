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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 9 серпня: в Україні виявлено 80 949​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 315 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 136 065 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 80 949
Одужали 43 972
Померли 1 897

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 498) та у Львівській області (10 851). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 974

Волинська область

 4 282

Дніпропетровська область

 1 547

Донецька область

 975

Житомирська область

 2 131

Закарпатська область

 5 765

Запорізька область

 937

Івано-Франківська область

 5 676

Кіровоградська область

 721

Київ

 9 498

Київська область

 4 176

Львівська область

 10 851

Луганська область

 153

Миколаївська область

 705

Одеська область

 4 165

Полтавська область

 494

Рівненська область

 6 840

Сумська область

 668

Тернопільська область

 3 289

Харківська область

 4 784

Херсонська область

 267

Хмельницька область

 1 346

Чернівецька область

 6 669

Черкаська область

 1 022

Чернігівська область

 1 014

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-08-2020:

Захворіли 19 807 621
Одужали 12 724 685
Померли 729 614

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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