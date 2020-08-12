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Коронавірус Карантин

Пранк над хлопцем розсмішив Reddit: кумедне відео

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Як розіграти хлопця - фото 1
Як розіграти хлопця

Карантин через пандемію коронавірусу став ідеальним періодом для пранків, адже людям стає нудно вдома і потрібно хоч якось розважатись. Щоправда, коли розіграші проходять над другими половинками, то комусь завжди не до сміху. Так вийшло і з цим хлопцем.

На платформі Reddit користувач з ніком Pedrica1 опублікував кумедний запис, на якому дівчина вирішила піджартувати над своїм бойфрендом. За короткий час допис піднявся в тренди, зібравши понад 85 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що головна героїня влаштувала пранк, у рамках якого під час телефонної розмови назвала свого хлопця просто другом. Він, звісно ж, сидів поряд та продемонстрував цілу палітру емоцій:

You can see the betrayal shock on his face from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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