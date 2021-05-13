Prada випустили дощовик для собак за чималу суму: фото

Італійський бренд Prada почали розкішно одягати й чотирилапих. Правда, поки що новинка є тільки в розмірі для маленьких вихованців.

Так, Prada доповнили свою лінію одягу і аксесуарів для домашніх тварин, яку запустили у 2020 році. У колекції з'явився плащ-дощовик з нейлону.

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У чорного дощовика є знімний капюшон і логотип Prada на спині. Плащ розрахований на невеликих собак, оскільки в ширину має 24 см, а у висоту – 42 см.

Зараз у продажу дощовик є на гонконгському сайті Prada, де його вартість становить 4 000 гонконгських доларів (близько 520 доларів).

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