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Prada розірвала контракт з актрисою, дізнавшись про неї жорстоку правду

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Чжен Шуан - фото 1
Чжен Шуан / gettyimages

Китайська 29-річна актриса Чжен Шуан опинилася в центрі скандалу після того, як про її життя спливла правда. Відразу після цього всесвітньо відомий бренд Prada розірвав з нею контракт.

Так, за інформацією джерела, популярну китайську актрису звинуватив її колишній партнер, продюсер Чжан Хен, у відмові від двох своїх дітей.

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Відомо, що їх для дівчини виношували дві сурогатні матері зі США. Однак після розставання зі своїм коханим Чжен не захотіла навіть чути про цих дітей. Знаменитість наказала жінкам зробити аборт, бо забирати немовлят вона не збиралася. Але сурогатні матері навідріз відмовилися позбавлятися від дітей. Варто зазначити, що на той момент обидві жінки були на сьомому місяці вагітності. Записи розмови з вимогами актриси також збереглися.

Після того як скандал вийшов за межі сім'ї і про нього дізналися в компанії Prada, амбасадором якої була Чжен, контракт був відразу ж розірваний. В результаті сурогатні матері народили двох дітей в США. Їхній батько, він же колишній коханий Чжен, поїхав до дітей і тепер він піклується про них.

Prada розірвала контракт з актрисою, дізнавшись про неї жорстоку правду - фото 444462

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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