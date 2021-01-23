На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Prada розірвала контракт з актрисою, дізнавшись про неї жорстоку правду
-
- 39
Китайська 29-річна актриса Чжен Шуан опинилася в центрі скандалу після того, як про її життя спливла правда. Відразу після цього всесвітньо відомий бренд Prada розірвав з нею контракт.
Так, за інформацією джерела, популярну китайську актрису звинуватив її колишній партнер, продюсер Чжан Хен, у відмові від двох своїх дітей.
І ще: #saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
Відомо, що їх для дівчини виношували дві сурогатні матері зі США. Однак після розставання зі своїм коханим Чжен не захотіла навіть чути про цих дітей. Знаменитість наказала жінкам зробити аборт, бо забирати немовлят вона не збиралася. Але сурогатні матері навідріз відмовилися позбавлятися від дітей. Варто зазначити, що на той момент обидві жінки були на сьомому місяці вагітності. Записи розмови з вимогами актриси також збереглися.
Після того як скандал вийшов за межі сім'ї і про нього дізналися в компанії Prada, амбасадором якої була Чжен, контракт був відразу ж розірваний. В результаті сурогатні матері народили двох дітей в США. Їхній батько, він же колишній коханий Чжен, поїхав до дітей і тепер він піклується про них.
Це цікаво: В Ірландії Starbucks виплатить клієнтці 12 тисяч євро через малюнок на стаканчику
-
14:19Названі цілющі властивості синьої цибулі
-
13:47Як виглядає наречений-мільярдер доньки Дональда Трампа
-
13:13Не проґавте: астрологи назвали сприятливі дні в лютому 2021
-
12:45Чому варто їсти вуглеводи в першій половині дня
-
12:15Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:44Prada розірвала контракт з актрисою, дізнавшись про неї жорстоку правду
-
11:16Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу
-
10:45Українські зірки стали новими ведучими Орла і Решки
-
10:18Вчені перевірили кровожерливість самок богомола
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
09:35Медики розповіли про користь кориці для профілактики діабету
-
08:54Гаазька галерея опублікувала найдетальніше зображення картини Дівчина з перловою сережкою
-
08:32Науковці назвали ще одну вагому причину починати ранок з філіжанки кави
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:15Tesla показала процес створення батарей для своїх електромобілів: відео
- 22 січня
-
21:487 правил ідеального сексу, які ніколи не підведуть
-
21:2123 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Біллі Айліш заспівала іспанською у кліпі Lo Vas A Olvidar
-
20:18Представлено HONOR V40: смартфон, який уже майже немає нічого спільного з HUAWEI
-
19:55Зірка Лари Крофт потішила шанувальників хорошою новиною: фотофакт
-
19:41У нас теж є серце: викрадачі повернули авто власниці, дізнавшись про її стан здоров'я
-
19:22Як приготувати смачний пиріг зі шпинатом
-
19:12Учені розповіли, в яких країнах інтровертам живеться найкраще
-
18:52Чехія оскаржила "історичний рекорд" Кріштіану Роналду
-
12:15Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:15Tesla показала процес створення батарей для своїх електромобілів: відео
- 22 січня
-
21:487 правил ідеального сексу, які ніколи не підведуть
-
19:12Учені розповіли, в яких країнах інтровертам живеться найкраще
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня