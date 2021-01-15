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Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо

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Зима - фото 1
Зима / medium

Якщо хочете цієї зими виглядати стильно, відмовтеся від декількох деталей гардеробу, що здатні зіпсувати ваш образ і зробити його недоречним.

Уггі в місті

Уггі – взуття, не призначене для міста і тим більше для походів на роботу. Але ні, стоптані уггі, що нагадують безформні валянки, невблаганно починають заповнювати вулиці міст, варто стовпчику термометра опуститися нижче нульової позначки. Не робіть так.

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Голі щиколотки

Цей тренд залишається популярним вже кілька років і все б добре, але навіщо його дотримуватися і в зимову погоду? Дивлячись на молодь з голими щиколотками в мороз виникає лише бажання підійти і подарувати їм теплі шкарпетки. Тож добре утеплюйтеся, адже потім такий тренд може відгукнутися серйозними захворюваннями.

Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо - фото 443264

Хутряна жилетка

По-перше, це виглядає недоречно, по-друге, в них просто-таки холодно (якщо, звичайно, тобі не приходить в голову натягувати їх поверх пуховика). Особливий жах викликають екземпляри зі шкіри, на якій хаотично насаджені шматки хутра невідомої тварини.

Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо - фото 443266

Тілесні колготки

Цей "тренд" стосується жінок. Тілесні колготки взимку викликають когнітивний дисонанс: голі ноги в -15°C виглядають дуже дивно, особливо в поєднанні з чобітьми або (ще краще) уггами і пуховиками. Будь впевнена, цю ілюзію голих ніг навряд чи хтось оцінить.

Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо - фото 443268

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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