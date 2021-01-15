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Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
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Якщо хочете цієї зими виглядати стильно, відмовтеся від декількох деталей гардеробу, що здатні зіпсувати ваш образ і зробити його недоречним.
Уггі в місті
Уггі – взуття, не призначене для міста і тим більше для походів на роботу. Але ні, стоптані уггі, що нагадують безформні валянки, невблаганно починають заповнювати вулиці міст, варто стовпчику термометра опуститися нижче нульової позначки. Не робіть так.
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Голі щиколотки
Цей тренд залишається популярним вже кілька років і все б добре, але навіщо його дотримуватися і в зимову погоду? Дивлячись на молодь з голими щиколотками в мороз виникає лише бажання підійти і подарувати їм теплі шкарпетки. Тож добре утеплюйтеся, адже потім такий тренд може відгукнутися серйозними захворюваннями.
Хутряна жилетка
По-перше, це виглядає недоречно, по-друге, в них просто-таки холодно (якщо, звичайно, тобі не приходить в голову натягувати їх поверх пуховика). Особливий жах викликають екземпляри зі шкіри, на якій хаотично насаджені шматки хутра невідомої тварини.
Тілесні колготки
Цей "тренд" стосується жінок. Тілесні колготки взимку викликають когнітивний дисонанс: голі ноги в -15°C виглядають дуже дивно, особливо в поєднанні з чобітьми або (ще краще) уггами і пуховиками. Будь впевнена, цю ілюзію голих ніг навряд чи хтось оцінить.
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