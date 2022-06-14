Працюють професіонали: бійці ЗСУ влучили у російський танк з 5 кілометрів – відео

ЗСУ влучили у російський танк з 5 кілометрів / кадр з відео

Українські захисники щодня наближають нашу перемогу над окупантами. І свіже відео черговий цьому доказ.

Свою вправну роботу показав Грузинський національний легіон, знищивши ворожий танк за допомогою ПТРК Стугна. Відповідний ролик облікували в мережі.

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Крім цього, українські бійці здійснили один з найдовших пострілів Стугни. Снаряду довелося подолати до цілі 5 кілометрів, і летів він приблизно 22 секунди.

Подивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни, – йдеться у підписі до відео.

Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv — Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022

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