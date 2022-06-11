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Працюють боги війни: українські воїни ефектно знищують ворожу техніку – відео
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Українські військові щодня роблять все, що наблизити перемогу України над окупантами. І відео з зон бойових дій, де наші бійці перетворюють техніку загарбників у палаючий мотлох, це лише підтверджують.
Українські артилеристи регулярно влаштовують окупантам вогняне шоу. Завдяки якісній роботі кількість ворожої техніки на території нашої країни суттєво зменшується з кожним днем. Ефектним відео з зони бойових дій поділились і в 40 ОАБр, яке з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
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Працює артилерія. Працюють Боги війни. 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта ефектно знищує ворога. Орки, ласкаво просимо до пекла! Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні! – відзначили у СтратКомі ЗСУ.
Відзначимо, що станом на 11 червня окупанти залишились без 1419 танків, 3466 бойових броньованих машин та 712 артилерійських систем. Такий вигляд мають загальні втрати російських військових з 24 лютого:
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