Де ж ті "Байрактари": популярні фейки про БПЛА Bayraktar

Безпілотники "Байрактар" стали доволі відомими завдяки ефективній роботі на фронті і навіть отримали власну пісню. Але в мережі досі з'являються фейки щодо цих турецьких розвідувально-ударних апаратів.

У Центрі протидії дезінформації розповіли про поширені фейки щодо БПЛА Bayraktar TB2. Саме ці турецькі безпілотники допомагають українським захисникам знаходити та знищувати окупантів. Але й навколо "Байрактарів" в мережі поширюється чимало неперевіреної інформації.

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Фейк: Байрактари були розрекламовані владою, зараз вони не допомагають у війні!

Правда: Bayraktar TB2 – це турецький розвідувально-ударний безпілотник. Основні втрати ворогам він завдає у якості засобі розвідки, адже має інфрачервоні камери, які допомагають під час нічних розвідувальних операцій.

Фейк: Куди поділися Байрактари? Де відео з ними? Мабуть, вже всі позбивали!

Правда: не варто забувати, що українські захисники – не блогери, тож їхня мета – це знищувати ворогів, а не встигати ще й зняти відео для соцмереж. Безпілотники продовжують допомагати військовим на фронті і тоді, коли це не потрапляє у кадр.

Фейк: Де ж ті Байрактари літають, якщо вони справді є?

Правда: через зміну завдань поменшала і кількість "ефектно" знищеної ворожої техніки саме завдяки цим безпілотникам, як було на початку війни.

Байрактари виконують бойові завдання, які в багатьох випадках зводяться до розвідки для нашої артилерії. Використання їх як ударних БПЛА продовжується на о. Зміїний, – відзначають у ЦПД.

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