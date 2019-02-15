Працює до 50 днів: Energizer показав дуже крутий смартфон

Компанія Avenir Telecom, якій належать права на випуск смартфонів під брендом Energizer, анонсувала модель Power Max P18K Pop. Її головною особливістю став акумулятор на 18 000 мАг.

З таким запасом користувачі можуть розраховувати на 90 годин дзвінків, 100 годин прослуховування музики або 2 дні безперервного перегляду відео на одному заряді. У режимі очікування смартфон може пропрацювати до 50 днів.

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Крім батареї, Power Max P18K Pop відрізняється 6,2-дюймовим FHD-екраном, який займає практично всю фронтальну поверхню. Рамки виявилися настільки вузькими, що місця для селфі-камери спереду не знайшлося. Її розмістили у висувному модулі зверху. Причому в такому "перископі" відразу два сенсори, на 16 і 2 Мп.

Надзвичайно автономний смартфон від Energizer

Основна камера у смартфона потрійна, з датчиками на 12, 5 і 2 Мп. За продуктивність пристрою відповідає процесор MediaTek Helio P70, доповнений 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої.

Ціна, а також вага та товщина корпусу, що для такого пристрою важливо, будуть оголошені в рамках виставки Mobile World Congress (MWC) в кінці лютого.

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