Працює Байрактар: біля острова Зміїний епічно знищили катери окупантів – відео

Українські військові продовжують знешкоджувати ворожу техніку та позбавляти окупантів будь-яких шансів на перемогу. Цього разу бійці завдали удару по російських катерах поблизу острова Зміїний.

ЗСУ відбивають навалу російських військових та діляться своїми успіхами з українцями. І нове відео від Генштабу України лише підтверджує професіоналізм українських воїнів. Вранці 2 травня завдяки "Байрактарам" вдалось відправити у список ворожих втрат два катери окупантів.

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Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор. Працює Байрактар, – повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Відзначимо, що катери "Раптор" створені для перевезення десантників, всього можуть вмістити до 20 осіб. Загалом на Чорноморському флоті, за даними Defense Express, станом на кінець 2021 року було 7 таких катерів. Припускається, що саме один з них пошкодили бійці "Азову" під час спроби російського десанту висадитись поблизу Маріуполя.

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